Названы последствия серии землетрясений в Японии

В Японии в понедельник, 1 января, произошла серия землетрясений. Погибли 4 человека. Кроме того, шесть человек находятся под завалами обрушившихся домов в городе Вадзима в префектуре Исикава на северо-западе страны. Об этом пишет Kyodo.

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По данным портала, часть Вадзимы, застроенную в основном деревянными домами, охватил масштабный пожар. В городе также обрушились десятки домов.

В целом в Исикаве около 32,5 тыс. зданий остались без электроснабжения.

В общей сложности, пострадали 9 префектур. Специалисты экстренных служб эвакуировали из них 97 тыс. человек, сообщает РБК.

Природный катаклизм также привел к коллапсу авиасообщения. Авиакомпании Nippon Airways и Japan Airlines были вынуждены отменить все рейсы в аэропортах центральной части Японии, это затронуло свыше 2 тыс. пассажиров.