Полиция задержала российскую блогершу за сожжение паспорта в прямом эфире

В Брянске полицейские задержали девушку, которая сожгла свой паспорт. Свои действия она транслировала в прямом эфире одной из соцсетей. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, рядом с блогершей присутствовали молодые люди. Они подбадривали девушку нецензурными комментариями, снимали на видео, а позже присоединились к ее акции — начали сжигать сторублевые купюры.

Журналисты отметили, что в дальнейшем девушка объяснила свои действия тем, что ей не нравилась собственная фотография в паспорте.

В ГУ МВД по Брянской области отметили, что обнаружили публикацию в ходе мониторинга социальных сетей. Личность девушки, уточнили в ведомстве, была оперативно установлена, ее задержали и доставили в отдел, где она в настоящее время и находится.

Правоохранители пояснили, что проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.