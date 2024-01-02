В Подмосковье подростку переломало палец взрывом петарды

В подмосковных Люберцах петарда взорвалась в руках у подростка, в результате чего ребенок получил перелом пальца и ожог первой степени, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, пиротехническое изделие сработало раньше времени.

Как пишет канал, инцидент произошел 31 декабря около 18:00, 15-летний школьник гулял с друзьями во дворе на улице Наташинской. Дети взрывали петарды, одну из которых пострадавший не успел выбросить из рук. Медики диагностировали подростку открытый перелом большого пальца правой руки со смещением и ожог первой степени обеих кистей.

Потерпевшего госпитализировали в хирургическое отделение ДГКБ № 9 им. Сперанского в Москве, там ему провели операцию. По информации канала, Новый год ребенок встретил в больнице, где он пробудет до тех пор, пока врачи не восстановят двигательную активность его кисти.