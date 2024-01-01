Kyodo: два человека погибли в результате землетрясений в Японии
Два человека погибли в результате землетрясений в Японии.
По данным агентства Kyodo со ссылкой на полицию, трагедия произошла в префектуре Исикава.
В Японии ранее обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.
Землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года.
Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил о шести случаях обрушения домов в результате землетрясений, под завалами могут находиться люди.