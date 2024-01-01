В Хабаровском крае объявили угрозу цунами

Угрозу цунами объявили на территории Хабаровского края после землетрясения в Японии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В результате сильного землетрясения магнитудой 7,5 на территории Японии (остров Хонсю) 1 января на побережье Сахалинской области и в Татарском проливе, в Хабаровском крае объявлена тревога цунами", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах возможно повышение уровня воды, оно может достигать от 1 до 33 см. Подход волны ожидается в 20:52 (13:52 мск).