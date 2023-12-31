Суд в Москве арестовал бывшего директора департамента Минпросвещения России
Тверской суд Москвы арестовал бывшего директора департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Павла Кузьмина. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Кузьмина П. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).