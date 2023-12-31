Погибшей при крушении катера в Таиланде оказалась пятилетняя россиянка

В результате столкновения катера со скалами в Таиланде погибла россиянка, позднее генконсул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что это пятилетняя девочка.

«Девочка в возрасте пяти лет погибла из-за столкновения катера со скалами в районе острова Майтон. Еще шестеро граждан России получили травмы различной степени тяжести», – приводит слова генерального консула России в Пхукете Владимира Соснова ТАСС .

Ранее стало известно, что одна россиянка погибла, шестеро получили в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет примерно в 15.00 по местному времени (11.00 по Москве). На судне также находились туристы из других стран.