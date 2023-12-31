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Гладков призвал белгородцев спуститься в укрытия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал губернатор.

Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24

Напомним, что вчера ВСУ произвели масштабную ракетную атаку на Белгород. Силы ПВО частично отразили ее.

По последним данным, погибли 24 человека, ранения получили свыше 100 белгородцев.

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