Гладков призвал белгородцев спуститься в укрытия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.
«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал губернатор.
Напомним, что вчера ВСУ произвели масштабную ракетную атаку на Белгород. Силы ПВО частично отразили ее.
По последним данным, погибли 24 человека, ранения получили свыше 100 белгородцев.
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