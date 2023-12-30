Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца Легойды

Обвиняемый в убийстве отца журналиста Владимира Легойды арестован до 29 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

В СКР отметили, что на допросе обвиняемый дал признательные показания. Он сообщил, что убил пенсионера 29 декабря 2023 года, чтобы завладеть его деньгами. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил на обочине дороги.