Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца Легойды
Обвиняемый в убийстве отца журналиста Владимира Легойды арестован до 29 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.
Под следствием — ранее судимый 25-летний житель Брянской области. Ему предъявлены обвинения по статьям «Разбой» и «Использование заведомо подложного документа».
Обвиняемый признал себя виновным в преступлении.
В СКР отметили, что на допросе обвиняемый дал признательные показания. Он сообщил, что убил пенсионера 29 декабря 2023 года, чтобы завладеть его деньгами. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил на обочине дороги.
Накануне в городе Видное был убит отец руководителя патриаршей пресс-службы Владимира Легойды.
Рамблер: главные новости