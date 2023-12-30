Поселок Уразово в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Поселок Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

«Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи», — написал глава региона.

Он добавил, что на месте работают аварийные и оперативные службы.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Как писал губернатор региона, они попали в жилой сектор.