Что известно об избиении журналиста Лобкова в Москве, почему могли напасть

Бывший ведущий телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Павел Лобков в своих социальных сетях рассказал, что его избили в центре Москвы. Что об этом известно?

Что Лобков рассказал об избиении

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По словам журналиста, его избили на Патриарших прудах, в результате чего у него разбито лицо. Лобков предполагает, что на него напали из-за его принадлежности к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя <...> во дворе на Патриках», — написал он в своих социальных сетях.

Других подробностей инцидента Лобков не привел. В частности, не уточнил информацию о том, сколько было нападавших и обращался ли он в полицию.

Когда ранее Лобков попал в больницу с травмой головы

В октября 2020 года стало известно, что Лобков был госпитализирован в одну из московских больниц с травмой головы и сотрясением мозга. Издание «360» сообщало, что журналист тогда получил закрытую черепно-мозговую травму. По информации СМИ, Лобков сам упал и ударился. Врачей журналисту вызвали на дом, на момент приезда медиков он, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, писал источник.

Также известно, что в 2016 году на Лобкова напали в центре российской столицы, на 4-й Тверской-Ямской улице. Он назвал это «обычным криминальным нападением» и заявил, что тогда нападавших было двое или трое. Они грабили его, отобрали ключи, кошелек и мобильный телефон.

Что известно про Павла Лобкова

Павел Лобков — журналист, бывший ведущий телеканала «Дождь». В апреле 2021 года его уволили, как заявили в редакции — за «неоднократные оскорбления коллег», за которыми последовали «несправедливые обвинения» в адрес канала и сотрудников, в том числе с публикацией частной переписки.

Лобков заявлял, что главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отстранил его от эфира без объяснения причины. При этом о своем решении Дзядко сообщил не сам, а через подчиненных. Кроме того, Лобков рассказал, что главный редактор отклонил три его проекта, мотивировав это сложностями производства и отсутствием возможностей в связи с подготовкой к дню рождения телеканала.

В дальнейших публикациях он нелицеприятно высказывался о некоторых коллегах по телеканалу и публиковал частные переписки, в том числе из рабочих чатов.