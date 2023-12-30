СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве отца Легойды

Следственный комитет России предъявил 25-летнему жителю Ленинского городского округа обвинение в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале.

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Следователи не указывает имя жертвы, соответствующую информацию передали ТАСС в ГСУ СК по Московской области

По данным пресс-службы СК РФ, фигурант также обвиняется в использовании заведомо подложного документа и разбое (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ).

На допросе обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что совершил преступление 29 декабря с намерением похитить деньги пенсионера в размере100 тысяч рублей. Тело Легойды было оставлено им на обочине дороги.

Следователи смогли обнаружить часть похищенных денежных средств в ходе обыска в съемной квартире обвиняемого. В СК сообщили, что ходатайствуют перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.