СМИ: На юге Таиланда 12 человек стали жертвами наводнения

Сильнейшее за последние 50 лет наводнение произошло на юге Таиланда, в результате погибли 12 человек. Об этом пишет Bangkok Post.

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По данным газеты, жертвами стихии стали жители провинций Наратхиват, Яла и Паттани. Всего с последствиями ЧП столкнулись более 260 тысяч людей на юге страны. Минздрав Таиланда открыл 43 эвакуационных центра для помощи около 7 тысячам человек.

Несмотря на снижение уровня воды в реках с прекращением дождей, сохраняется угроза для жизни населения в провинции Паттани.