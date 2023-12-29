Отца Легойды убили в Видном

В Видном было обнаружено тело Романа Легойды — отца известного журналиста и главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Тело нашли в овраге недалеко от дороги. Отмечается, что обнаруженные на месте улики говорят о криминальном характере смерти Легойды — на теле 90-летнего мужчины были обнаружены колото-резаные раны. На месте работает полиция — в Следственном комитете завели дело по факту произошедшего.

Согласно предварительной версии, Романа Легойду могли убить во время разбойного нападения. По имеющейся информации, мужчину убили днём, напав на него во время прогулки с внуком.