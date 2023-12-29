Российского космонавта обманули на 10 млн рублей

Как передает канал, в середине декабря Тюрину регулярно звонил неизвестный мужчина и представлялся сотрудником полиции. За несколько дней аферисту удалось уговорить летчика-космонавта оформить большой кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Когда Тюрин понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.