Российского космонавта обманули на 10 млн рублей
Летчик-космонавт, Герой России Михаил Тюрин стал жертвой телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, бортинженер Международной космической станции лишился 10 млн рублей.
Как передает канал, в середине декабря Тюрину регулярно звонил неизвестный мужчина и представлялся сотрудником полиции. За несколько дней аферисту удалось уговорить летчика-космонавта оформить большой кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Когда Тюрин понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.