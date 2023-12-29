В Якутске убили певца Alex Khan
27-летнего певца Александра Васильева (известного под псевдонимом Alex Khan) обнаружили убитым в Якутске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что на теле Васильева были обнаружены следы от удара ножом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной версии следствия, певца мог убить отец одного из друзей Васильева — позже мужчина покончил с собой.
«Тело Васильева обнаружили в квартире на улице Петра Алексеева. Его зарезали. Предварительно, подозреваемый — отец одного из его друзей. Мужчина после убийства покончил с собой. Возбуждено дело об убийстве», — рассказали в правоохранительных органах.
Ранее в Якутске задержали троих мужчин по подозрению в покушении на убийство нескольких человек.