В Якутске убили певца Alex Khan

27-летнего певца Александра Васильева (известного под псевдонимом Alex Khan) обнаружили убитым в Якутске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

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Отмечается, что на теле Васильева были обнаружены следы от удара ножом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной версии следствия, певца мог убить отец одного из друзей Васильева — позже мужчина покончил с собой.

«Тело Васильева обнаружили в квартире на улице Петра Алексеева. Его зарезали. Предварительно, подозреваемый — отец одного из его друзей. Мужчина после убийства покончил с собой. Возбуждено дело об убийстве», — рассказали в правоохранительных органах.