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Адвокаты Михаила Абызова обжаловали приговор

Представители защиты осужденного на 12 лет колонии за создание преступного сообщества бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова обжаловали обвинительный приговор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

Адвокаты Михаила Абызова обжаловали приговор
© РИА Новости

"Краткие жалобы на приговор Абызову и другим фигурантам поданы в Преображенский суд Москвы", - сказала пресс-секретарь суда Алиса Спирина.

По ее словам, пока не все защитники обжаловали приговор, согласно которому сам Абызов получил 12 лет колонии строгого режима и 80 млн рублей штрафа, а остальные фигуранты - от 5 до 12 лет колонии.

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