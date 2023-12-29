В российском городе рухнула стена жилого дома

Дом был построен в 1948 году. Помимо возраста, на состоянии здания сказалась близость к железной дороге и автопутепроводу. По результатам экспертизы в 2010 году помещения библиотеки на первом этаже дома были признаны непригодными для использования. В южном крыле начали деформироваться несущие опоры. Прошел ремонт, но в 2013-м из-за аварийного состояния конструкций библиотеку закрыли. В 2018 году несущая колонна в подвале стала разваливаться, а часть здания, где размещался читальный зал, просела. По словам собственников, уже тогда администрация предлагала жальцам покинуть квартиры и провести капремонт, но они не согласились. В 2021 году дом признали аварийным. Местные жители считают, что к этому привела халатность управляющих компаний (УК). Последняя из них вовсе отказалась обслуживать дом.