Убившего пожилую москвичку пенсионера арестовали на два месяца

Пенсионера Николая Новикова, убившего пожилую женщину в Кашире, арестовали на два месяца. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

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23 декабря 70-летняя пенсионерка Ольга поехала на дачу, однако до своего участка женщина так и не добралась. Она смогла дозвониться дочери и сообщила, что ее ударили по голове и какой-то мужчина положил ее в багажник и везет в неизвестном направлении. После этого связь прервалась.

В ходе поисков полиция проверила все машины, попавшие в объектив ближайших камер видеонаблюдения. В багажнике одного из автомобилей были обнаружены следы крови. Владелец авто был задержан.

72-летний злоумышленник до сих пор не признался, где он спрятал тело жертвы, однако улик оказалось достаточно, чтобы отправить мужчину под арест, передает СМИ.