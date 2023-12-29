Убившего пожилую москвичку пенсионера арестовали на два месяца
Пенсионера Николая Новикова, убившего пожилую женщину в Кашире, арестовали на два месяца. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил Telegram-канал «112».
23 декабря 70-летняя пенсионерка Ольга поехала на дачу, однако до своего участка женщина так и не добралась. Она смогла дозвониться дочери и сообщила, что ее ударили по голове и какой-то мужчина положил ее в багажник и везет в неизвестном направлении. После этого связь прервалась.
В ходе поисков полиция проверила все машины, попавшие в объектив ближайших камер видеонаблюдения. В багажнике одного из автомобилей были обнаружены следы крови. Владелец авто был задержан.
72-летний злоумышленник до сих пор не признался, где он спрятал тело жертвы, однако улик оказалось достаточно, чтобы отправить мужчину под арест, передает СМИ.
Сотрудники полиции установили, что утром 23 декабря похищенная вышла из дома на Дорожной улице и проследовала на станцию ж/д транспорта. На поезде пенсионерка добралась до остановки Топканово. По данным камер наблюдения, на этой станции женщина направилась в ближайшую деревню, где и пропала.