Депутата Фадееву* приговорили к девяти годам колонии

Суд приговорил депутата гордумы Томска Ксению Фадееву к девяти годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал "Борус".

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Фадеева обвиняется в организации экстремистского сообщества и участии в деятельности НКО, посягающих на права граждан.

28 декабря сообщалось, что в Советском районном суде Томска представитель Генпрокуратуры России Роман Болдырев запросил для Фадеевой 10 лет и шесть месяцев колонии.

Согласно версии следствия, в январе и апреле 2021 года депутат призывала жителей Томска к несанкционированным акциям протеста в поддержку Алексея Навального.

По решению суда, депутату запретили использовать средства связи, а также посещать публичные мероприятия. В ноябре ее перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.