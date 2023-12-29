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Экс-замглавы МЧС РФ Гуровича приговорили к пяти годам колонии

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Lenta.ru

"Назначить Гуровичу наказание в виде пяти лет лишения свободы", - огласил приговор судья. ТАСС

Экс-замминистра будет отбывать наказание в колонии общего режима. RT на русском

По данным следствия, в 2020-м по указанию Гуровича из бюджета Мурманской области выделили свыше 969 млн рублей на строительство ковидного госпиталя. Однако впоследствии здание признали непригодным и демонтировали. Отмечалось, что госпиталь возвели без учета климатических условий, а Гурович не предпринял необходимых шагов для эффективного использования бюджетных средств. NSN.FM

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