Экс-замглавы МЧС РФ Гуровича приговорили к пяти годам колонии

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Lenta.ru
"Назначить Гуровичу наказание в виде пяти лет лишения свободы", - огласил приговор судья. ТАСС
Экс-замминистра будет отбывать наказание в колонии общего режима. RT на русском
По данным следствия, в 2020-м по указанию Гуровича из бюджета Мурманской области выделили свыше 969 млн рублей на строительство ковидного госпиталя. Однако впоследствии здание признали непригодным и демонтировали. Отмечалось, что госпиталь возвели без учета климатических условий, а Гурович не предпринял необходимых шагов для эффективного использования бюджетных средств. NSN.FM