Суд отправил экс-замглавы МЧС России Гуровича в колонию на пять лет

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича. Его обвиняют в злоупотреблении полномочий, нанесшем ущерб в размере 320 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей на строительство полевого ковидного госпиталя в Мурманской области.

В итоге объект построили без учета климатических условий региона, он по назначению не использовался и был демонтирован. Гурович был ответственным за контроль над расходованием выделенных средств и не принял никаких мер.

В результате бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму более 323 миллиона рублей.