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Против блогерши Лерчек прекратили дело об уклонении от уплаты налогов

Против блогерши Лерчек прекратили дело об уклонении от уплаты налогов
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Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прекращено. Об этом сообщает Константина Третьякова.

Супруги Чекалины все еще остаются обвиняемыми по второму делу — об отмывании денег в особо крупном размере.

Ранее следователи сняли с блогерши и ее мужа все ограничения, после чего те вернулись в социальные сети.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении блогеров в марте текущего года, обвинив Валерию в уклонении от уплаты налогов, а ее мужа — в пособничестве в уклонении. Спустя неделю им обоим предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств при покупке долларов на 130 миллионов рублей.

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Константин Третьяков
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