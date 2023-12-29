Против блогерши Лерчек прекратили дело об уклонении от уплаты налогов

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прекращено. Об этом сообщает Константина Третьякова.
Супруги Чекалины все еще остаются обвиняемыми по второму делу — об отмывании денег в особо крупном размере.
Ранее следователи сняли с блогерши и ее мужа все ограничения, после чего те вернулись в социальные сети.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении блогеров в марте текущего года, обвинив Валерию в уклонении от уплаты налогов, а ее мужа — в пособничестве в уклонении. Спустя неделю им обоим предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств при покупке долларов на 130 миллионов рублей.
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