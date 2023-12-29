Против блогерши Лерчек прекратили дело об уклонении от уплаты налогов

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прекращено. Об этом сообщает Константина Третьякова.

Супруги Чекалины все еще остаются обвиняемыми по второму делу — об отмывании денег в особо крупном размере.

Ранее следователи сняли с блогерши и ее мужа все ограничения, после чего те вернулись в социальные сети.