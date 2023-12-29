Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) закрыли. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

По его словам, еще вчера, 28 декабря, следователи прекратили дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). При этом Чекалина и ее супруг Артем остаются обвиняемыми по другому делу, об отмывании средств в особо крупном размере. По информации СК, в апреле 2021 года блогеры легализовали свыше 130 млн рублей, купив на них доллары и таким образом замаскировав связь легализованных средств с «преступным источником их происхождения».

Напомним, что в марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на 311 млн рублей. В ноябре СМИ сообщали, что блогера погасила задолженность в 296 млн рублей перед ФНС.