В подмосковном Егорьевске загорелся склад

Пожар произошел на складе в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Возгорание произошло в строении на улице 50 лет ВЛКСМ, 1. По информации ведомства, огонь охватил здание и хранящиеся на нем материалы на площади в 350 квадратных метров.

Всего в тушении участвуют 18 специалистов и пять единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что огнеборцам уже удалось локализовать пожар.

Напомним, что в четверг, 28 декабря, пожар произошел в многоквартирном доме на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы. Огонь охватил квартиру на 20 этаже здания. В результате происшествия погиб 51-летний мужчина — он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.