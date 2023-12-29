Во Львове загорелся объект критической инфраструктуры

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил в Telegram-канале, что на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе произошел пожар.

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«Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове», — написал Садовой.

По словам мэра, на месте работают оперативные службы.

До этого Садовой сообщал, что во Львове зарегистрировано два удара снарядами во время сигнала воздушной тревоги.

Утром 29 декабря почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, действовала воздушная тревога.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о не менее чем шести взрывах, произошедших в городе.