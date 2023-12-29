На подлете к Курску сбили вражеский дрон

Боевики ВСУ вновь запустили в сторону России вражеский дрон. Однако цели он не достиг – его сбила система противовоздушной обороны нашей страны.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, - отметили в Министерстве обороны России. - Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области".

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что боевики ВСУ попытались вновь атаковать Крым. Для этого в сторону полуострова были запущены два боевых дрона.