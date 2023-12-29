Труп обнаженного мужчины нашли в заброшенном доме в Екатеринбурге

В полуразрушенном здании на Восточной улице в Екатеринбурге нашли труп мужчины в одном нижнем белье, сообщает E1.RU. Очевидцы рассказали, что на его теле были отчетливо видны признаки избиения.

Также на коже погибшего мужчины выделялись две татуировки под ключицами. В настоящее время инцидентом занимаются правоохранители. В Следственном комитете по Свердловской области ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее на берегу озера в подмосковной деревне Мишуково нашли тело девушки с выколотыми глазами. Эксперты предполагают, что ее могли растерзать дикие животные. Девушка числилась пропавшей с 16 декабря, в тот день она поехала в Подмосковье по работе — затем села в такси, отписалась маме и пропала. Поискам пропавшей посодействовал экстрасенс-таролог, фактически указавший точное местонахождение тела.