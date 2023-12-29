Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Сургуте

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Когалым, совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за срабатывания сигнализации об отказе одного из двигателей. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

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"29 декабря при выполнении рейса UT445 авиакомпании Utair по маршруту Москва-Когалым на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолета", – говорится в сообщении.

Самолет совершил посадку в аэропорту Сургута в 07:15 по местному времени (в 05:15 по московскому времени). На борту воздушного судна находились 96 пассажиров, никто из них не пострадал. Находившихся в самолете доставили в Когалым на автобусе.

По факту произошедшего транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований воздушного законодательства.