В Подмосковье взрослые мужчины напали на подростков
В Московской области двое мужчин с ножами напали на подростков и нанесли им несколько колотых ран.
«В Московской области двое 16-летних подростков госпитализированы с ножевыми ранениями после нападения на них двух мужчин на железнодорожной станции Тесна в Каширском городском округе», — сообщили в Следственном комитете РФ.
По факту возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.
Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что на территории Новосибирска полиция ищет мужчину, который стрелял в тренера детской секции. Инцидент произошел в жилом массиве «Родники».