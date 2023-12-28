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Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Суземки в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле населенного пункта Суземки. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 15 снарядов по гражданским объектам в поселке. "Частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. Частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение", - написал Богомаз. Он добавил, что была ранена местная жительница. Ее доставили в районную больницу и оказали всю необходимую помощь.

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Суземки в Брянской области
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