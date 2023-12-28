Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Виктору Кудряшову
Октябрьский районный суд Самары продлил срок заключения под стражу экс-вице-губернатору Виктору Кудряшову до 24 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Бывшего чиновника, напомним, арестовали в ноябре. Его подозревают в незаконном увеличении стоимости строительства станции метро "Театральная" в Самаре до 18 миллиардов рублей. По версии следствия, он действовал в составе ОПГ.
Кудряшов вину полностью отрицает. Он подавал апелляционную жалобу на избрание меры пресечение в виде заключения под стражу.