Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов фигурантов покушения на Соловьева

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении телеведущего и журналиста Владимира Соловьева. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга. В список попали Владимир Беляков, Андрей Волков, Максим Дружинин, Тимофей Мокий, Андрей Пронский и Владимир Степанов. 25 апреля 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Владимира Соловьева. Всего по делу были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, принадлежали неонацистским группировкам. В октябре Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на Владимира Соловьева. 6 декабря сообщалось, что Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева.