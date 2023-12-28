На друга блогера и историка Евгения Понасенкова* (признан в РФ иностранным агентом), толкнувшего мужчину в центре Москвы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

7 июня Понасенков вместе с другом Рамисом Зариповым гуляли в центре Москвы, когда к ним подошел 55-летний предприниматель Олег Дибров.

Понасенков утверждал, что Дибров начал к ним приставать и не давал пройти. После этого Зарипов оттолкнул мужчину, тот упал и получил открытую проникающую черепно-мозговую травму.

Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

Тогда против Зарипова возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас его обвиняют по более тяжкой статье — части первой статьи 109 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Суд должен пройти в первые месяцы 2024 года.