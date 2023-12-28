Гендиректора компании «Серконс» арестовали за нападение на журналистов

В Москве арестовали гендиректора компании «Серконс» Григорьева по обвинению в нападении на журналистов
В столице под стражу помещен генеральный директор компании «Серконс» Андрей Григорьев по делу о нападении на журналистов, сообщили в Басманном суде.
Григорьеву избрали в виде меры пресечения арест на два месяца, до 26 февраля 2024 года, сообщили в суде РИА «Новости».
Согласно данным суда, его обвинили по статьям «Хулиганство» «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
По данным «Коммерсанта», съемочная группа «Росдержавы», которой руководил главред издания Ян Кателевский и блогер Александр Дорогов, в 2019 году прибыла в офис «Серконса», отстаивая интересы якобы незаконно уволенной сотрудницы.
Григорьев счел проникновение в офис незаконным, и устроил потасовку, он применил слезоточивый газ. Заявлениям журналистов о нападении на них в офисе компании дали ход через четыре года, когда Кателевский и Дорогов попали под следствие.
Их приговорили за вымогательство у полицейского 1,3 млн рублей за непубликацию компромата в Сети на 9,5 и 10,5 лет колонии соответственно.