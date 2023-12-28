Гендиректора компании «Серконс» арестовали за нападение на журналистов

В столице под стражу помещен генеральный директор компании «Серконс» Андрей Григорьев по делу о нападении на журналистов, сообщили в Басманном суде.

Григорьеву избрали в виде меры пресечения арест на два месяца, до 26 февраля 2024 года, сообщили в суде РИА «Новости».

Согласно данным суда, его обвинили по статьям «Хулиганство» «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

По данным «Коммерсанта», съемочная группа «Росдержавы», которой руководил главред издания Ян Кателевский и блогер Александр Дорогов, в 2019 году прибыла в офис «Серконса», отстаивая интересы якобы незаконно уволенной сотрудницы.

Григорьев счел проникновение в офис незаконным, и устроил потасовку, он применил слезоточивый газ. Заявлениям журналистов о нападении на них в офисе компании дали ход через четыре года, когда Кателевский и Дорогов попали под следствие.