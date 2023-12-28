Бывший главврач "Матросской Тишины" обжаловал приговор за фиктивные диагнозы
Бывший главврач больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александр Кравченко подал жалобу на решение осудить его на семь лет за фиктивную постановку диагнозов четверым арестантам. Об этом ТАСС сообщили в Преображенском суде, где был вынесен приговор.
"В суд поступила апелляция на приговор Кравченко. Она будет позднее рассмотрена Мосгорсудом", - сообщили агентству.
Дата заседания пока не назначена.
Ранее суд признал виновным Кравченко по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ему также запрещено два года заниматься организационно-распорядительной деятельностью в Министерстве здравоохранения и осуществлять врачебную деятельность. Представитель прокуратуры в прениях сторон просил приговорить его к девяти годам колонии.
Изначально следствие обвиняло врача в том, что с 2020 по 2021 год он получил от следственно-арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц. Однако затем обвинения во взятках были сняты. По новой версии обвинения, Кравченко ложно понял указание руководства о снижении перелимита заключенных и решил разгрузить СИЗО, поэтому он выпустил по медицинским показаниям четырех осужденных на свободу. Вину Кравченко не признал.