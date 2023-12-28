В Австралии акула напала на 16-летнего подростка

16-летний Джулиан Макленнан катался на доске недалеко от города Тари в понедельник, 25 декабря, когда хищная рыба вцепилась ему в ногу. «Я плыл по волнам, когда что-то схватило меня. Смотрю направо и вижу плавник, торчащий из воды, и тушу акулы», — рассказал юноша, добавив, что друзья доставили его в больницу, где врачи обнаружили глубокие рваные раны на бедре. Lenta.ru