В Австралии акула напала на 16-летнего подростка

В Австралии акула напала на занимавшегося серфингом в штате Новый Южный Уэльс подростка. RT на русском
16-летний Джулиан Макленнан катался на доске недалеко от города Тари в понедельник, 25 декабря, когда хищная рыба вцепилась ему в ногу. «Я плыл по волнам, когда что-то схватило меня. Смотрю направо и вижу плавник, торчащий из воды, и тушу акулы», — рассказал юноша, добавив, что друзья доставили его в больницу, где врачи обнаружили глубокие рваные раны на бедре. Lenta.ru
Ранее сообщалось, что туристка из США погибла после того, как её атаковала акула во время катания на падлборде на багамском острове Нассау. Российская газета