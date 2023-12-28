В Узбекистане произошла авария на магистральном газопроводе

На юге Узбекистана произошла авария на магистральном газопроводе
Авария произошла на магистральном газопроводе в Бандиханском районе Сурхандарьинской области в Узбекистане, в результате чего приостановлена подача газа в город Термез и шесть районов области. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията региона.
"28 декабря на магистральном газопроводе Д-700 мм на участке 101-190 км магистрального газопровода Музработ-Душанбе, проходящем через микрорайон Полвонтош Бандиханского района, произошла авария", - говорится в сообщении.
Там добавили, что из-за аварии приостановлена подача газа в город Термез и в Бандиханский, Кизирикский, Ангорский, Термезский, Джаркурганский и Кумкурганский районы области.
По информации пресс-службы, сейчас проводятся мероприятия по ликвидации аварии и восстановлению поставок природного газа.
"Подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ", - подчеркнули там.