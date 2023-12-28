В Тобольске нашли мертвым депутата гордумы
Депутат городской думы Владимир Егоров найден мертвым в Тобольске, следователями устанавливаются все обстоятельства. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Тюменской области.
По данным СМИ, Владимир Егоров выпал из окна третьего этажа своего дома.
"Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти депутата Егорова.
Егоров был заместителем председателя Тобольской городской думы седьмого созыва, депутатом по одномандатному избирательному округу №9, членом депутатского объединения партии "Единая Россия",организатором зоны отдыха "Винокурово" в Тобольске.