Экипаж севшего на реку Ан-24 отстранили от полетов

Экипаж российского самолета Ан-24 временно отстранили от полетов. Утром он совершил экстренную посадку в Якутии на реку Колыма. По одной из версий, пилот мог совершить ошибку. Проводится проверка. Об этом заявил руководитель пресс-службы авиакомпании «Полярные авиалинии» Станислав Платонов.
«До окончания проверки экипаж севшего на замерзшую реку Колыма самолета отстранен», — подчеркнул Станислав Платонов. Его слова передает РИА Новости.
С утра 28 декабря стало известно, что при посадке на аэропорт, самолет Ан-24 промахнулся и приземлился в реку в Якутии. По одной из версий, причиной происшествия могла стать ошибка пилота. Проводится следственная проверка.