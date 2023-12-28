Экипаж севшего на реку Ан-24 отстранили от полетов

Экипаж российского самолета Ан-24 временно отстранили от полетов. Утром он совершил экстренную посадку в Якутии на реку Колыма. По одной из версий, пилот мог совершить ошибку. Проводится проверка. Об этом заявил руководитель пресс-службы авиакомпании «Полярные авиалинии» Станислав Платонов.