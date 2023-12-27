Дунай подтопил Будапешт

Дунай вышел из берегов и затопил Будапешт. Причиной наводнения стали сильнейшие проливные дожди, обрушившиеся на Венгрию на прошлой неделе, передает телеканал «МИР 24».

© Tamas Kovacs/AP/ТАСС

Вода поднялась на 35 сантиметров выше тротуара – до уровня 6,8 метра. Пик разлива ожидается в четверг утром, 28 декабря. Синоптики предупреждают, что ситуация может еще ухудшиться.