В Москве заочно арестовали координатора движения «Весна»

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу координатора движения «Весна» (включено Минюстом в список иноагентов, признано экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещено в РФ) Богдана Литвина (признан в РФ иноагентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

© Богдан Литвин (признан в РФ иностранным агентом)/VK

Инстанция избрала данную меру пресечения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 УК РФ. В заявлении подчеркивается, что речь идет о вербовке или склонении лиц к участию в массовых беспорядках.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

В октябре 2022 года министерство юстиции РФ включило Богдана Литвина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории государства. По информации ведомства, координатор движения «Весна» получал финансирование со стороны Украины.