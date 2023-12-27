ВС отменил приговор экс-депутату Белоусову, осужденному на 10 лет за взятки
Верховный суд России отменил заочный приговор экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Ранее его приговорили к 10 года тюремного заключения за взяточничество. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Верховный суд удовлетворил жалобу защиты. Теперь дело Белоусова будет передано на дальнейшее рассмотрение в Московский городской суд.
«Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — рассказали в суде.
Напомним, что, по версии стороны обвинения, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов входил в состав организованной преступной группы, в которой также состояли бывший главбух челябинской компании «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. В этот период времени преступная группа получила взятку более чем в 3 миллиарда рублей от дорожно-строительного холдинга. При этом на тот момент Белоусов ещё являлся действующим депутатом. Сам Белоусов свою вину не признал и заявил о намерении оспорить приговор.