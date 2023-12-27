Двое пьяных россиян попытались угнать самолет

Отмечается, что при заходе на посадку в аэропорту назначения, экипаж доложил о паре пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, которые планируют захватить самолет. Экипаж также запросил наряд полиции к прибытию воздушного судна.

В ноябре сообщалось, что пассажир выпил алкоголь в бизнес-классе и устроил дебош на рейсе Новосибирск — Владивосток. По данным транспортной полиции по Дальневосточному Федеральному округу, находясь на борту воздушного судна, он употреблял алкогольные напитки в бизнес-классе, после чего решил покурить табачные изделия в туалетной комнате самолета. После этого бортпроводница сделала пассажиру замечание, на которое мужчина резко отреагировал. Произошел словесный конфликт. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.