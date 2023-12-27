Верховный суд отменил приговор сбежавшего депутата Вадима Белоусова

Верховный суд отменил приговор бывшего совладельца ОАО «Макфа», депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет колонии строгого режима за получение взяток (ст. 290 УК РФ) на рекордную сумму 3,2 млрд рублей. Его дело вернули в Мосгорсуд на новое рассмотрение. Такое решение приняли по кассационной жалобе защиты парламентария, который сбежал с оглашения приговора. Его 80-летняя теща Маргарита Бутакова тогда получила условный срок в пять лет.

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Приговор по скандальному делу Мосгорсуд вынес 3 августа 2022 года. Вердикт оглашали два дня. И если в первый день находившийся под подпиской о невыезде Белоусов приехал в суд, то на финал приговора он не явился, в связи с чем был объявлен в розыск.

Тогда суд согласился с версией обвинения в том, что с мая 2010 года по январь 2014 года депутат Вадим Белоусов, теща Белоусова, бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова, и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич (основатель холдинга «Макфа») получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере госзаказов на ремонт и строительство автодорог на общую сумму 3 млрд 250 млн рублей.

Сам депутат и его родственница вину отрицали. Юревич скрылся от следствия, и сейчас он находится в Лондон.

Защита же подсудимых утверждала, что их вина не была доказана, а обвинение основано на оговоре свидетелей — владельцев тех самых дорожно-строительных компаний, которые уехали за границу. После того как они дали показания о взятках Белоусову, его теще и Юревичу, их собственное уголовное дело было закрыто.

По приговору суда Белоусов получил не только десять лет в колонии строгого режима, но и штраф в 500 млн рублей. Он был признан виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) на сумму 3,2 млрд рублей. Более мягким оказался приговор для его 80-летней тещи Маргариты Бутаковой. Она получила условный срок в пять лет с аналогичным штрафом.

Обвинение обжаловало приговор в апелляции, требуя для Белоусова срок в 14 лет. Добиться отмены приговора пыталась и защита, которая просила оправдать фигурантов. По ходатайству адвокатов Первый апелляционный суд даже назначил повторную психолого-психиатрическую экспертизу 80-летней Бутаковой, которая, как утверждали ее защиты, страдает деменцией, то есть старческим слабоумием, и не могла по состоянию здоровья отбывать срок. Однако новое исследование, которое проводилась в больнице имени Алексеева, признало женщину вменяемой.

Тогда защита оспорила приговор в кассации. По словам адвоката Белоусова Вячеслава Плахотнюка, главным доводом защиты по-прежнему оставался аргумент о том, что дело в отношении Белоусова было незаконно передано в суд без согласия Госдумы.

«В отношении депутата закон требует два согласия — одно на возбуждение уголовного дела, а второе — на передачу дела в суд. Второе согласие получено не было. Это был единственный раз за всю историю Федерального собрания, когда порядок в отношении депутата не был соблюден», — подчеркнул адвокат.

Также, по словам Плахотнюка, настаивая на отмене приговора, защита ссылалась на многочисленные нарушения, допущенные, по ее мнению, при расследовании и рассмотрении дела судом. В частности, адвокаты утверждали, что были лишены возможности допросить ключевых свидетелей обвинения, поскольку все они уехали и проживают за рубежом — в Англии и Испании. «Поэтому суд огласил их показания. Из-за этого мы не смогли опровергнуть их ни в ходе очных ставок на следствии, ни при допросе в суде», — сказал адвокат.

В свою очередь защищавшая Бутакову Людмила Айвар рассказала, что представила в Верховный суд рецензию из института имени. Сербского на заключение проведенной в ходе апелляции экспертизы из больницы имени Алексеева. «Врачи института имени Сербского пришли к выводу, что повторная экспертиза, назначенная в апелляции, была проведена с существенными нарушениями, а Бутакова не могла осознавать юридических последствий своих действий на момент рассмотрения дела судом», — указала адвокат.

«Она неоднократно говорила в суде, что ничего не слышит и ничего не понимает, на что судья Мосгорсуда Андрей Гуров ей громко кричал и спрашивал: «Вы меня слышите?». Она отвечала: «Раз вы так орете, конечно, я вас слышу». В итоге в протоколе было записано, что Бутакова все хорошо слышит и понимает. Вот такой цинизм был по большому счету», — рассказала Айвар.

Ее подзащитная, которая проживает в Челябинске, не приехала в Верховный суд по состоянию здоровья. Коллегия огласили лишь вводную и резолютивную часть своего решения. Поэтому пока не ясно, какой из доводов судьи положили в основу судебного акта.