Река затопила город в Литве

Литовский городок Прекуле в 20 км от Клайпеды затопила река Миния. Уровень воды на части улиц достигает 40 см, сообщило национальное радио LRT.

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Отмечается, что уровень в реке из-за дождей и стремительного таяния снега поднялся на 6 м выше обычного.

"Уровень воды в Минии поднялся до критического, это можно классифицировать как стихийное бедствие. Город Прекуле затоплен. На некоторых его улицах уровень воды составляет до 40 см", - сказал в эфире мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.

В Прекуле проживает около 2 тыс. человек. Местные жители не могут выйти из домов. Город практически отрезан от мира, автомагистрали затоплены.

На окружающих полях плавают неубранные фермерами рулоны сена. Вокруг Прекуле затоплены несколько деревень. С их жителями и жителями Прекуле местная администрация поддерживает связь.

"В случае особых ситуаций мы готовы выслать на помощь специальные транспортные средства", - сказал мэр.