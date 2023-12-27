У актрисы Бочкаревой украли кошелек с внушительной суммой

Актриса Наталья Бочкарева сообщила о краже кошелька, в котором находилась большая сумма денег – 200 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, инцидент произошел во время отдыха актрисы в столичном ресторане «Мзиури», который расположен по адресу Климентовский переулок, 14. Звезда сериала «Счастливы вместе» заявила, что оставила кошелек в кармане пальто. Обнаружила его пропажу Бочкарева тогда, когда собиралась оплатить счет.

Она написала заявление в полицию.

Ранее «Известия» сообщили, что злоумышленники похитили из квартиры в одном из домов Санкт-Петербурга 20 млн рублей. По данному делу было возбуждено уголовное дело. 17 декабря с заявлением о краже денег из квартиры в полицию обратился мужчина.

По вызову на место происшествия прибыли полицейские. Ими установлено, что неизвестные проникли в квартиру в период с 10 декабря по 16 декабря.