ФСБ предотвратила теракт на железной дороге и задержала подозреваемого

В Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

В ведомстве заявили, что подозреваемый арестован. Им оказался житель Самары, который является сторонником запрещенного в России террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчину задержали 15 ноября.