Скончался легендарный немецкий политик Вольфганг Шойбле

Издание напомнило, что за 81 год жизни представитель Христианско-демократического союза занимал посты главы МВД, министра финансов ФРГ и председателя Бундестага . В 1990 году он сыграл важнейшую роль в объединении Западной и Восточной Германии.

Тогда же на него было совершено покушение. Мужчина несколько раз выстрелил в министра из пистолета. С тех пор политик оказался прикован к креслу-каталке. Несмотря на это, он еще более 30 лет продолжал политическую карьеру.