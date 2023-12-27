В Москве найден мертвым писатель-фантаст

Тело начинающего писателя-фантаста Андрея Жилича было обнаружено в одном из номеров гостиницы «Рэдиссон Славянская» на площади Европы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным источников издания, тело 33-летнего писателя было обнаружено в 18:10 26 декабря.

Его нашли в ванной комнате.

Андрей Жилич был автором книг «Пятиэтажка» и «Пауза».

Ранее в Москве скончалась вдова Кира Булычева, писатель-фантаст Кира Сошинская. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.